Хаськович Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаськович Лев

Хаськович Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1904

Отец: Хаськович Арон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Хаськович Леонид

Мать ребёнка: Хаськович Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1935

Сын: Хаськович Феликс

Мать ребёнка: Хаськович Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Хаськович Владимир

Мать ребёнка: Хаськович Мария

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хаськович Мария

Смерть
Неизвестно