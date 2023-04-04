Хаськович Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1904
Отец: Хаськович Арон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1929
Сын: Хаськович Леонид
Мать ребёнка: Хаськович Мария
Рождение ребёнка
23.12.1935
Сын: Хаськович Феликс
Мать ребёнка: Хаськович Мария
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Хаськович Владимир
Мать ребёнка: Хаськович Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хаськович Мария
Смерть
Неизвестно