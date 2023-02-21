Идлис (Калинина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис (Калинина) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Василий Дмитриевич

Мать: Калинина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
20.05.1976

Сын: Идлис Андрей Борисович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1981

Дочь: Идлис Юлия Борисовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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