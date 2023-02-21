Идлис (Калинина) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1976
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1981
Дочь: Идлис Юлия Борисовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности