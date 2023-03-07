Киршина Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киршина Лариса Ивановна

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Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.02.1969

Дочь: Киршина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Киршин Владимир Львович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киршин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Киршин Владимир Львович

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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