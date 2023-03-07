Киршина Лариса Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1969
Дочь: Киршина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Киршин Владимир Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киршин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Киршин Владимир Львович
Смерть
Неизвестно