Киндратенко Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1983
Сын: Киндратенко Игорь Иванович
Мать ребёнка: Киндратенко Анна Егоровна
Рождение ребёнка
24.07.1985
Сын: Киндратенко Юрий Иванович
Мать ребёнка: Киндратенко Анна Егоровна
Рождение ребёнка
23.08.1988
Дочь: Киндратенко Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Киндратенко Анна Егоровна
Пристромы, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно