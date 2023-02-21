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Киндратенко Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1983

Сын: Киндратенко Игорь Иванович

Мать ребёнка: Киндратенко Анна Егоровна

Рождение ребёнка
24.07.1985

Сын: Киндратенко Юрий Иванович

Мать ребёнка: Киндратенко Анна Егоровна

Рождение ребёнка
23.08.1988

Дочь: Киндратенко Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Киндратенко Анна Егоровна

Пристромы, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киндратенко Анна Егоровна

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