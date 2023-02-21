Люд (Гадагатль) Бассам Умран
Место рожденияХомс, Сирия
Дата рождения17.06.1971
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1971
Отец: Люд Умран Абдулмажид
Мать: Сулейман Хайят Рашид
Хомс, Сирия
Иммиграция
1989
Гражданство
1991
Бракосочетание
23.11.1996
Жена: Беляева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
19.01.1999
Дочь: Сара Люд Бассамовна
Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
11.07.2000
Сын: Люд Ахмед Бассам
Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
13.06.2007
Дочь: Люд Лиза Бассамовна
Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна
Хадж
2013