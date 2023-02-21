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Люд (Гадагатль) Бассам Умран

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Место рождения

Хомс, Сирия

Дата рождения

17.06.1971

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1971

Отец: Люд Умран Абдулмажид

Мать: Сулейман Хайят Рашид

Хомс, Сирия
Иммиграция
1989
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Гражданство
1991
Бракосочетание
23.11.1996

Жена: Беляева Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
19.01.1999

Дочь: Сара Люд Бассамовна

Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.07.2000

Сын: Люд Ахмед Бассам

Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
13.06.2007

Дочь: Люд Лиза Бассамовна

Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна

Хадж
2013
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