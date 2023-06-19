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Романова (Митина) Анна Васильева

Место рождения

Красный Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.07.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932

Отец: Митин Василий

Мать: не указана

Красный Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1952

Дочь: Шутова Валентина Тимофеевна

Отец ребёнка: Романов Тимофей Леонтьевич

Красный Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1954

Сын: Романов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Романов Тимофей Леонтьевич

Красный Яр, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Тимофей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно