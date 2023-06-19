Романова (Митина) Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения24.07.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1932
Отец: Митин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1952
Дочь: Шутова Валентина Тимофеевна
Отец ребёнка: Романов Тимофей Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.10.1954
Сын: Романов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Романов Тимофей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно