Егоров Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Нина