Егоров Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Нина

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