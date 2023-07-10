Бритик Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бритик Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бритик Никифор Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Бритик Олег Иванович

Мать ребёнка: Бритик Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бритик Людмила

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область