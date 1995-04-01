Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1912
Дата смерти?.04.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1912
Отец: Алексеев Егор
Мать: Алексеева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минин Иван Павлович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Карпушенко (Минина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Минин Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.02.1936
Дочь: Пашкова (Минина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Минин Иван Павлович
Смерть
?.04.1995