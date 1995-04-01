Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина (Алексеева) Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.1912

Дата смерти

?.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1912

Отец: Алексеев Егор

Мать: Алексеева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Иван Павлович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Карпушенко (Минина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Минин Иван Павлович

Рождение ребёнка
17.02.1936

Дочь: Пашкова (Минина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Минин Иван Павлович

Смерть
?.04.1995

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