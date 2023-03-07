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Малозёмов Илья Сергеевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

12.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1992

Отец: Малозёмов Сергей Николаевич

Мать: Малозёмова Наталья Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.02.2012

Дочь: Матказиева Залина Усенкуловна

Мать ребёнка: Малозёмова Алина Усенкуловна

Рождение ребёнка
02.10.2014

Сын: Малозёмов Даниил Ильич

Мать ребёнка: Попова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
21.03.2018

Сын: Малозёмов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Малозёмова Алина Усенкуловна

Рождение ребёнка
03.07.2022

Сын: Малозёмов Степан Ильич

Мать ребёнка: Малозёмова Алина Усенкуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малозёмова Алина Усенкуловна

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