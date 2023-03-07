Малозёмов Илья Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1992
Рождение ребёнка
06.02.2012
Дочь: Матказиева Залина Усенкуловна
Мать ребёнка: Малозёмова Алина Усенкуловна
Рождение ребёнка
02.10.2014
Мать ребёнка: Попова Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
21.03.2018
Мать ребёнка: Малозёмова Алина Усенкуловна
Рождение ребёнка
03.07.2022
Мать ребёнка: Малозёмова Алина Усенкуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно