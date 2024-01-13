Большакова Эльвира Ильдусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1987
Отец: Салахов Ильдус Гаязович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.2014
Сын: Большаков Савелий Андреевич
Отец ребёнка: Большаков Андрей Александрович
Рождение ребёнка
30.06.2017
Сын: Большаков Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Большаков Андрей Александрович
Рождение ребёнка
17.07.2020
Сын: Большакова Алеся Андреевна
Отец ребёнка: Большаков Андрей Александрович