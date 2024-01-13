Большакова Эльвира Ильдусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБольшакова Эльвира Ильдусовна

Большакова Эльвира Ильдусовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1987

Отец: Салахов Ильдус Гаязович

Мать: Салахова Асия Минвалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
17.02.2014

Сын: Большаков Савелий Андреевич

Отец ребёнка: Большаков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
30.06.2017

Сын: Большаков Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Большаков Андрей Александрович

Рождение ребёнка
17.07.2020

Сын: Большакова Алеся Андреевна

Отец ребёнка: Большаков Андрей Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.