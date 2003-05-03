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Казанцева Дарья Сергеевна
Казанцева Дарья Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.05.2003
Пол
Женский
Отец
Ненашев Сергей Александрович
1974 г.р.
Мать
Казанцева Марина Сергеевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.2003
Отец:
Ненашев Сергей Александрович
Мать:
Казанцева Марина Сергеевна
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