Игнатьева (Клокова) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Клокова) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1962

Отец: Клоков Владимир Максимович

Мать: Клокова Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1986

Дочь: Баландина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Витальевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.04.1987

Дочь: Крупина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Витальевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.07.1990

Сын: Игнатьев Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Витальевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Сергей Витальевич

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