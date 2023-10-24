Игнатьева (Клокова) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1962
Рождение ребёнка
30.01.1986
Дочь: Баландина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
28.04.1987
Дочь: Крупина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Витальевич
Рождение ребёнка
01.07.1990
Сын: Игнатьев Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Сергей Витальевич
Бракосочетание
Неизвестно