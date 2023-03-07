Власова (Стрельникова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Стрельникова) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
26.01.1813

Муж: Власов Иван Меньшой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Власов Николай Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Соловьёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1827 ст.

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
10.12.1829 ст.

Сын: Власов Василий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1848
Тула, город Тула, Тульская область
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