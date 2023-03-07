Власова (Стрельникова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1813
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Соловьёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович
Рождение ребёнка
25.05.1827 ст.
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович
Рождение ребёнка
10.12.1829 ст.
Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Меньшой Карпович
Смерть
1848