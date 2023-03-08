Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Иван Егорович

Мать: Домна Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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