Галкина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Наталья

Место рождения

Узбекистан, город Самарканд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Галкина Любовь Петровна

Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артур Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь Валерьевич

Отец ребёнка: Валерий

Узбекистан, город Самарканд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валерий

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