Галкина Наталья
Место рожденияУзбекистан, город Самарканд
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Галкина Любовь Петровна
Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Дмитриевич
Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артур Дмитриевич
Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игорь Валерьевич
Отец ребёнка: Валерий
Узбекистан, город Самарканд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валерий