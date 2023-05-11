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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Забавский Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Забавский Гаврила Данилович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Забавский Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Забавский Гаврила Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынович Арина Гавриловна
Отец ребёнка: Забавский Гаврила Данилович