Фархутдинова (Тагирова) Гульнара Рафитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1991
Дочь: Иванова Альбина Ильшатовна
Отец ребёнка: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы
Рождение ребёнка
23.05.1993
Дочь: Чернова Эльвира Ильшатовна
Отец ребёнка: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы
Бракосочетание
Неизвестно