Фархутдинова (Тагирова) Гульнара Рафитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархутдинова (Тагирова) Гульнара Рафитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1991

Дочь: Иванова Альбина Ильшатовна

Отец ребёнка: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы

Рождение ребёнка
23.05.1993

Дочь: Чернова Эльвира Ильшатовна

Отец ребёнка: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фархутдинов Ильшат Мирзахан улы