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Шляхов Василий Иванович

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Место рождения

Кргизская ССР, Талаская область, село Ивано-Алексеевка

Дата рождения

05.05.1949

Дата смерти

23.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1949

Отец: не указан

Мать: Турченко, Шляхова Евдокия Ивановна

Кргизская ССР, Талаская область, село Ивано-Алексеевка
Рождение ребёнка
12.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляхова Галина Александровна

Киргизская ССР, село Ивано-Алексеевка
Рождение ребёнка
26.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шляхова Галина Александровна

Киргизская ССР, г Талас
Смерть
23.01.2007
г. Бишкек
Похороны
Неизвестно
Восточное кладбище