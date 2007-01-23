Шляхов Василий Иванович
Место рожденияКргизская ССР, Талаская область, село Ивано-Алексеевка
Дата рождения05.05.1949
Дата смерти23.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1949
Отец: не указан
Кргизская ССР, Талаская область, село Ивано-Алексеевка
Рождение ребёнка
12.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляхова Галина Александровна
Киргизская ССР, село Ивано-Алексеевка
Рождение ребёнка
26.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шляхова Галина Александровна
Киргизская ССР, г Талас
Смерть
23.01.2007
г. Бишкек
Похороны
Неизвестно
Восточное кладбище