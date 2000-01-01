Вострикова Анисья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Востриков Филипп
Отец ребёнка: Востриков Петр
Рождение ребёнка
1833
Сын: Востриков Константин
Отец ребёнка: Востриков Петр
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Востриков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Востриков Петр
Смерть
Неизвестно