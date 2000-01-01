Вострикова Анисья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Анисья Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Востриков Филипп

Отец ребёнка: Востриков Петр

Рождение ребёнка
1833

Сын: Востриков Константин

Отец ребёнка: Востриков Петр

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Востриков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Петр

Смерть
Неизвестно
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