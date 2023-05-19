(Полякова) Елизавета Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Полякова) Елизавета Фомина

(Полякова) Елизавета Фомина

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

16.10.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1900

Отец: Поляков Фома Михайлова

Мать: Полякова Прасковья Степанова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
19.10.1900
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно