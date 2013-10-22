Голодницкая Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 2013
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
22.10.2013