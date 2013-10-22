Голодницкая Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодницкая Ольга Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
По 2013
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
22.10.2013
Кострома, город Кострома, Костромская область
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