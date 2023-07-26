Прохорова (Авдеева) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Авдеева) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1903

Дата смерти

08.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Василий Павлович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Прохоров Василий Павлович

Рождение ребёнка
23.12.1925

Сын: Прохоров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Прохоров Василий Павлович

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.05.1982

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