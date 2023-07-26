Прохорова (Авдеева) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1903
Дата смерти08.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Романова (Прохорова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Прохоров Василий Павлович
Рождение ребёнка
23.12.1925
Отец ребёнка: Прохоров Василий Павлович
Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.05.1982