Епифанов (Едифанов) Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1975
Дата смерти13.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1975
Отец: Едифанов Илья Иванович
Рождение ребёнка
21.06.2007
Дочь: Едифанова Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.2013
Сын: Епифанов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.08.2020