Епифанов (Едифанов) Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанов (Едифанов) Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1975

Дата смерти

13.08.2020

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1975

Отец: Едифанов Илья Иванович

Мать: Едифанова Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.2007

Дочь: Едифанова Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.10.2013

Сын: Епифанов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.08.2020
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