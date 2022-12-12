Плесовских Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Домна Матвеевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Плесовских Андрей Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Домна Матвеевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Плесовских Домна Матвеевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Плесовских Александр Иванович
Мать ребёнка: Плесовских Домна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно