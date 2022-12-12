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Плесовских Иван Иванович

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Место рождения

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Домна Матвеевна

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Плесовских Андрей Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Домна Матвеевна

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Плесовских Домна Матвеевна

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Плесовских Александр Иванович

Мать ребёнка: Плесовских Домна Матвеевна

Бобры, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Домна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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