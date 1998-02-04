Самарин Анатолий Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамарин Анатолий Илларионович

Самарин Анатолий Илларионович

avatar

Место рождения

Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.10.1963

Дата смерти

04.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1963

Отец: Самарин Илларион Иванович

Мать: Самарина Феклинья Тимофеевна

Солтон, Солтонский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
21.07.1984

Жена: Самарина Гелена Юрьевна

Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.05.1985

Сын: Самарин Тимофей Анатольевич

Мать ребёнка: Самарина Гелена Юрьевна

Труд, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.11.1986

Дочь: Самарина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Самарина Гелена Юрьевна

Новогеоргиевка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.06.1992

Дочь: Самарина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
04.02.1998
Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close