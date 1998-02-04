Самарин Анатолий Илларионович
Место рождения
Дата рождения04.10.1963
Дата смерти04.02.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1963
Бракосочетание
21.07.1984
Жена: Самарина Гелена Юрьевна
Рождение ребёнка
23.05.1985
Сын: Самарин Тимофей Анатольевич
Мать ребёнка: Самарина Гелена Юрьевна
Труд, Промышленновский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.11.1986
Дочь: Самарина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Самарина Гелена Юрьевна
Новогеоргиевка, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.06.1992
Дочь: Самарина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
04.02.1998