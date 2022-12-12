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Ручкин Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

18.08.1802

Пол

Мужской

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Ручкин Дмитрий Филиппович

Мать: Ручкина Ефимия (Афимия) Федотовна

Рождение ребёнка
06.12.1793

Сын: Ручкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ручкина Марина Яковлевна

Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Аксения Григорьевна

Мать ребёнка: Ручкина Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Татиана Григорьевна

Мать ребёнка: Ручкина Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Ручкина Марина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Марина Яковлевна

Смерть
18.08.1802
Причина смерти: потонул
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