Ручкин Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти18.08.1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
06.12.1793
Сын: Ручкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ручкина Марина Яковлевна
Покровское, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Аксения Григорьевна
Мать ребёнка: Ручкина Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Татиана Григорьевна
Мать ребёнка: Ручкина Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Ручкина Марина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручкина Марина Яковлевна
Смерть
18.08.1802
Причина смерти: потонул