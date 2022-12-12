Калинина (Сомова) Просковья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинина (Сомова) Просковья Прохоровна

Калинина (Сомова) Просковья Прохоровна

avatar

Место рождения

Вертное, Думиничский район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомов Прохор

Мать: Сомова Марфа

Вертное, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1942

Дочь: Николаева Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Калинин Владимир Максимович

Вертное, Думиничский район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Владимир Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Калинин Владимир Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Калинин Владимир Максимович

Смерть
Неизвестно
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close