Калинина (Сомова) Просковья Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сомов Прохор
Мать: Сомова Марфа
Рождение ребёнка
02.01.1942
Дочь: Николаева Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Калинин Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Калинин Владимир Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Калинин Владимир Максимович
Смерть
Неизвестно
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край