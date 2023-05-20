Фуряева Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуряева Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Фуряев Константин Константинович

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Рождение ребёнка
12.09.1900

Дочь: Фуряева Таисия Константиновна

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Павлово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1903

Дочь: Фуряева Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Рождение ребёнка
19.01.1906

Дочь: Фуряева Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Рождение ребёнка
28.04.1907 ст.

Сын: Фуряев Николай Константинович

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1910 ст.

Сын: Фуряев Александр Константинови

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1910 ст.

Сын: Фуряев Федор Константинович

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуряев Квинтилиан Константинович

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуряев Диодор Константинович

Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фуряев Константин Федорович

Смерть
Неизвестно