Фуряева Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Фуряев Константин Константинович
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Рождение ребёнка
12.09.1900
Дочь: Фуряева Таисия Константиновна
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Павлово, Попадьинская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1903
Дочь: Фуряева Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Рождение ребёнка
19.01.1906
Дочь: Фуряева Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Рождение ребёнка
28.04.1907 ст.
Сын: Фуряев Николай Константинович
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1910 ст.
Сын: Фуряев Александр Константинови
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1910 ст.
Сын: Фуряев Федор Константинович
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуряев Квинтилиан Константинович
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фуряев Диодор Константинович
Отец ребёнка: Фуряев Константин Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно