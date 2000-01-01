Сунцов Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Сунцов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Солодянкина Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Сунцова Настасья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Березовский тяглый стан, Архангельская волость, деревня что был починок Василья Буторина
Смерть
1788