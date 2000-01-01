Сунцов Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцов Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Сунцов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Солодянкина Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Сунцова Настасья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Березовский тяглый стан, Архангельская волость, деревня что был починок Василья Буторина
Смерть
1788
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