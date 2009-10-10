Нищета Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1939
Дата смерти10.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939
Отец: Нищета Митрофан Иванович
Мать: Нищета Мария Степановна
Рождение ребёнка
22.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
03.03.1965
Дочь: Россомаха Наталья Петровна
Мать ребёнка: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
10.10.2009