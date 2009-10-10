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Нищета Петр Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1939

Дата смерти

10.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1939

Отец: Нищета Митрофан Иванович

Мать: Нищета Мария Степановна

Рождение ребёнка
22.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
03.03.1965

Дочь: Россомаха Наталья Петровна

Мать ребёнка: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
10.10.2009
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