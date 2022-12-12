Саратова (Аляпина) Пелагея Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аляпина Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саратова Октябрина Алексеевна
Отец ребёнка: Саратов Алексей Савельевич
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва