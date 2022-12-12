Саратова (Аляпина) Пелагея Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саратова (Аляпина) Пелагея Андрияновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляпин Андриян Николаевич

Мать: Аляпина Ксения Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аляпина Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратов Алексей Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саратова Октябрина Алексеевна

Отец ребёнка: Саратов Алексей Савельевич

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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