Власова (Маслова) Степанида Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь мастерового, жена однодворца
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Власова Христина Спиридоновна
Отец ребёнка: Власов Спиридон Свирид Максимович
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Власов Степан Спиридонович
Отец ребёнка: Власов Спиридон Свирид Максимович
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Власова Настасья Спиридоновна
Отец ребёнка: Власов Спиридон Свирид Максимович