Власова (Маслова) Степанида Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Маслова) Степанида Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дочь мастерового, жена однодворца
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Власова Христина Спиридоновна

Отец ребёнка: Власов Спиридон Свирид Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Власов Степан Спиридонович

Отец ребёнка: Власов Спиридон Свирид Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Власова Настасья Спиридоновна

Отец ребёнка: Власов Спиридон Свирид Максимович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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