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Никулин Семён Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1904

Дата смерти

11.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904

Отец: Никулин Федор Иванович

Мать: Никулина Анна Федотовна

Рождение ребёнка
31.12.1936

Дочь: Никулина Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Никулина Саутова Елена Романовна

Рождение ребёнка
24.07.1939

Дочь: Казадаева Никулина Людмила Семёновна

Мать ребёнка: Никулина Саутова Елена Романовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Никулин Геннадий Семёнович

Мать ребёнка: Никулина Саутова Елена Романовна

Смерть
11.10.1976

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