Никулин Семён Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1904
Дата смерти11.10.1976
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1904
Отец: Никулин Федор Иванович
Мать: Никулина Анна Федотовна
Рождение ребёнка
31.12.1936
Дочь: Никулина Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Никулина Саутова Елена Романовна
Рождение ребёнка
24.07.1939
Дочь: Казадаева Никулина Людмила Семёновна
Мать ребёнка: Никулина Саутова Елена Романовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Никулин Геннадий Семёнович
Мать ребёнка: Никулина Саутова Елена Романовна
Смерть
11.10.1976