Суярко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 31.08.1977
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: Суярко Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1979
Сын: Суярко Александр
Мать ребёнка: Суярко Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суярко Лидия Васильевна
Смерть
2022