Суярко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суярко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 31.08.1977

Дочь: Алёна

Мать ребёнка: Суярко Лидия Васильевна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.09.1979

Сын: Суярко Александр

Мать ребёнка: Суярко Лидия Васильевна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суярко Лидия Васильевна

Смерть
2022