Сидорова (Гордеева) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Гордеева) Мария Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гордеев Митрофан Павлович

Мать: Гордеева Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Алексей

Смерть
Неизвестно
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