Буланина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Буланин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Буланин Александр Николаевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.04.1926

Сын: Буланин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Буланин Александр Николаевич

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буланин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно