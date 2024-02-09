Клементьева Антонина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1930
Дата смерти09.02.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1930
Отец: Мишин Фёдор
Мать: Мишина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
01.11.1957
Дочь: Тарасова Людмила Кузьминична
Отец ребёнка: Клементьев Кузьма Александр
Рождение ребёнка
09.09.1960
Дочь: Клементьева Галина Кузьминична
Отец ребёнка: Клементьев Кузьма Александр
Рождение ребёнка
09.09.1960
Дочь: Клементьева Галина Кузьминична
Смерть
09.02.2024