Клементьева Антонина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева Антонина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1930

Дата смерти

09.02.2024

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1930

Отец: Мишин Фёдор

Мать: Мишина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
01.11.1957

Дочь: Тарасова Людмила Кузьминична

Отец ребёнка: Клементьев Кузьма Александр

Рождение ребёнка
09.09.1960

Дочь: Клементьева Галина Кузьминична

Отец ребёнка: Клементьев Кузьма Александр

Рождение ребёнка
09.09.1960

Дочь: Клементьева Галина Кузьминична

Отец ребёнка: не указан

Смерть
09.02.2024
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