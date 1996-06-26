Смирнов Николай Алесандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай Алесандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1921

Дата смерти

26.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1921

Отец: Смирнов Александр Миронович

Мать: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Смирнов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1951

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Мантурово
Смерть
26.06.1996
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