Смирнов Николай Алесандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1921
Дата смерти26.06.1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1921
Отец: Смирнов Александр Миронович
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Смирнов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1951
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Мантурово
Смерть
26.06.1996