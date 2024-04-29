Копытов Павел Николаевич
Место рожденияд. Исанева, Больше-Польский сельсовет, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Дата рождения12.07.1920
Дата смерти?.07.1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1920
д. Исанева, Больше-Польский сельсовет, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копытова (Щеткина) Прасковья
Смерть
?.07.1950
г. Чердынь, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Чердынь, РСФСР, СССР