Копытов Павел Николаевич 12.07.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копытов Павел Николаевич

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Место рождения

д. Исанева, Больше-Польский сельсовет, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР

Дата рождения

12.07.1920

Дата смерти

?.07.1950

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1920

Отец: Копытов Николай Степанович

Мать: Копытова (Дёмина) Мария Антоновна

д. Исанева, Больше-Польский сельсовет, Ныробский район, Молотовская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копытова (Щеткина) Прасковья

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копытова (Щеткина) Прасковья

Смерть
?.07.1950
г. Чердынь, РСФСР, СССР
Похороны
Неизвестно
г. Чердынь, РСФСР, СССР

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