Мухин Павел Федоров
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Мухин Федор Прокопьев
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
слабоумный, хромой от природы
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно