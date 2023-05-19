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Мухин Павел Федоров

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Мухин Федор Прокопьев

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
слабоумный, хромой от природы
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно