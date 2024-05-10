(Флеер) Ханна Леонтиевна 12.01.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Флеер) Ханна Леонтиевна

Место рождения

село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

12.01.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1902 ст.

Отец: Флеер Иуда-Лейб (Лев) Иосифович

Мать: Флеер Хая (Анна) Исаевна (Абрамовна)

село Агинское, Канский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд Р-2453, Опись 2, Дело 105 - Метрическая книга синагоги г. Канска за 1898-1902 гг. Лист 204об
Смерть
Неизвестно

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