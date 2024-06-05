- Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: - Феодосия Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.
Сын: Александров Прокопий (Прокофий) Александрович
Мать ребёнка: - Феодосия Павловна
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно