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- Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: - Феодосия Павловна

Рождение ребёнка
02.07.1872 ст.

Сын: Александров Прокопий (Прокофий) Александрович

Мать ребёнка: - Феодосия Павловна

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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