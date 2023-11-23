Прасковья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Матвей Яковлев

Мать: Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Иоаннов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Ушаков Александр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Иоаннов

Ушаков Александр Михайлович (1800 — 1840) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Михаила Иоанновича. Служил священником в том же селе. Умер 16 мая 1840 года. Жена его Анна Дмитриевна... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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