Прасковья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Матвей Яковлев
Мать: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иоаннов
Рождение ребёнка
1800
Сын: Ушаков Александр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Иоаннов
Ушаков Александр Михайлович (1800 — 1840) Родился в семье священника села Веретеи Мологского уезда Михаила Иоанновича. Служил священником в том же селе. Умер 16 мая 1840 года. Жена его Анна Дмитриевна... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Иоаннов
Смерть
Неизвестно