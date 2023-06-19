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Косаговская Вера Николаевна
Косаговская Вера Николаевна
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Место рождения
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
Дата рождения
1873
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Косаговский Николай Алексеевич
Мать
Косаговская (Щеховская) Екатерина Иосифовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец:
Косаговский Николай Алексеевич
Мать:
Косаговская Екатерина Иосифовна
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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