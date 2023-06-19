Косаговская Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосаговская Вера Николаевна

Косаговская Вера Николаевна

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Косаговский Николай Алексеевич

Мать: Косаговская Екатерина Иосифовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
Неизвестно