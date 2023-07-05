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Мусëна Ксения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1992

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1992

Отец: Мусëна Владимир Андреевич

Мать: Мусëна Любовь Васильевна