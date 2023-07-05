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Мусëна Ксения Владимировна
Мусëна Ксения Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1992
Пол
Женский
Отец
Мусëна Владимир Андреевич
1957 г.р.
Мать
Мусëна Любовь Васильевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1992
Отец:
Мусëна Владимир Андреевич
Мать:
Мусëна Любовь Васильевна
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