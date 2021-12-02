Морозова (Делкова) Тамара Павловна
Место рождения
Дата рождения28.07.1937
Дата смерти02.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1937
Отец: Делков Павел Васильевич
Мать: Делкова Юлия Епифановна
Рождение ребёнка
28.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2021
Кострома, город Кострома, Костромская область