Морозова (Делкова) Тамара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Делкова) Тамара Павловна

Морозова (Делкова) Тамара Павловна

avatar

Место рождения

Шошка, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

28.07.1937

Дата смерти

02.12.2021

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1937

Отец: Делков Павел Васильевич

Мать: Делкова Юлия Епифановна

Шошка, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
28.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Петр Алексеевич

Смерть
02.12.2021
Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close