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(Глушкова) Анастасия
(Глушкова) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1743
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Глушков Анкидин
1689 г.р.
Мать
(Краева) Ефросинья
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец:
Глушков Анкидин
Мать:
Ефросинья
Смерть
Неизвестно
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