Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Сыромятников Тихон Евлампьевич

Мать: Сыромятникова Ефросинья Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куртова) Полина

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куртова) Алена

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Бракосочетание
1892

Муж: Куртов Владимир Стефанович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Куртов Григорий

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Куртов Иван

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Рождение ребёнка
14.02.1903

Дочь: Дыманова (Куртова) Федора

Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович

Смерть
Неизвестно

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