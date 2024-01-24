Куртова (Сыромятникова) Феодосья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куртова) Полина
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куртова) Алена
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1893
Сын: Куртов Григорий
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Куртов Иван
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Рождение ребёнка
14.02.1903
Дочь: Дыманова (Куртова) Федора
Отец ребёнка: Куртов Владимир Стефанович
Смерть
Неизвестно