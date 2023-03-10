Матрена Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

04.05.1842

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Петр Наумов

Отец ребёнка: Наум Федоров

Рождение ребёнка
1840

Сын: Петр Наумов

Отец ребёнка: Наум Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Федоров

Смерть
04.05.1842
Причина смерти: от лихорадки 23 лет
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