Матрена Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти04.05.1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Петр Наумов
Отец ребёнка: Наум Федоров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Петр Наумов
Отец ребёнка: Наум Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Федоров
Смерть
04.05.1842
Причина смерти: от лихорадки 23 лет